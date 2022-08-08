Знаменитый путешественник Марк Винс побывал в Азербайджане

Знаменитый путешественник и фуд-блогер Марк Винс, прибывший в Азербайджан по приглашению проекта re:Azerbaijan, начал свой тур с регионов нашей страны, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сети Instagram за Марком Винсом следят полтора миллиона подписчиков, а на платформе YouTube - почти 10 миллионов. Марк Винс родился в США, проживает в Таиланде, является автором книги The Eating Thai Food Guide (Руководство по употреблению тайской еды).

Винс прославился тем, что путешествует по всему миру со своей семьей - супругой и сыном, и знакомится с традиционной кухней разных стран, рассказывая о ней своей многочисленной аудитории.

В сопровождении основателя и руководителя проекта re:Azerbaijan Аднана Гусейна Винс побывал в Гахе, Шеки, Габале и Исмаиллы, попробовал такие национальные блюда, как пити, долма, плов, говурма, сябзи говурма, фисинджан, ряд блюд, приготовленных в тендире по старинным азербайджанским рецептам.