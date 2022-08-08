https://news.day.az/culture/1485605.html Азербайджанский режиссер вошел в состав жюри Сараевского кинофестиваля
Азербайджанский режиссер вошел в состав жюри Сараевского кинофестиваля
Азербайджанский режиссер Хилал Байдаров вошел в состав жюри 28-го Сараевского кинофестиваля, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт фестиваля.
Он вместе с кинематографистами из других стран будет оценивать картины, вошедшие в конкурсную программу "Документальные фильмы".
В нынешнем году фестиваль пройдет 12-19 августа.
Напомним, что документальный фильм Xurmalar yetişən vaxt ("Когда созревает хурма") Хилала Байдарова признан лучшей документальной кинокартиной на 25-м кинофестивале в Сараево.
Сараевский кинофестиваль - крупнейший в Юго-Восточной Европе, основанный в 1995 году.
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