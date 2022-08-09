Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко выступят с концертом в Израиле

Всемирно известные оперные певцы - народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов и народная артистка России Анна Нетребко выступят с концертом в Израиле, сообщает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ.

Концерт состоится первого октября в зале Гехаль А-Тарбут в Тель-Авиве.

В его программе - шедевры классической музыки в исполнении большого симфонического оркестра Иерусалима под управлением маэстро Марко Боэми.

На концерте прозвучат самые известные произведения Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Руджеро Леонкавалло, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и других композиторов, а также любимые слушателями неаполитанские песни.