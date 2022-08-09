https://news.day.az/culture/1485689.html Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко выступят с концертом в Израиле
В его программе - шедевры классической музыки в исполнении большого симфонического оркестра Иерусалима под управлением маэстро Марко Боэми.
Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко выступят с концертом в Израиле
Всемирно известные оперные певцы - народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов и народная артистка России Анна Нетребко выступят с концертом в Израиле, сообщает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ.
Концерт состоится первого октября в зале Гехаль А-Тарбут в Тель-Авиве.
В его программе - шедевры классической музыки в исполнении большого симфонического оркестра Иерусалима под управлением маэстро Марко Боэми.
На концерте прозвучат самые известные произведения Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Руджеро Леонкавалло, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и других композиторов, а также любимые слушателями неаполитанские песни.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре