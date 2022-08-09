Азербайджанский актер Шовги Гусейнов отмечает 50-летие

Сегодня, 9 августа, свой 50-летний юбилей отмечает заслуженный артист Азербайджана, известный актер Шовги Гусейнов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Шовги Гусейнов родился в Джалилабаде. Актер не раз признавался в своих интервью, что с детства был увлечен искусством, выступал с труппой народного театра.

Затем Шовги Гусейнов поступил в Университет искусств (ныне - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств), в 1994 году окончил факультет "Актер драмы и кино", учился в классе народной артистки, профессора Джаннет Салимовой.

В 1991 году начал работать актером в Бакинском камерном театре под руководством Джаннет Салимовой. С 2000 года Шовги Гусейнов занимается и дубляжом.

Сейчас актер служит в Азербайджанском государственном театре юного зрителя, в который пришел в 2009 году. А преподавая в Государственном университете культуры и искусств, он вносит свой вклад в формирование творческой молодежи.

Шовги Гусейнов - актер разноплановый, в его творческой копилке роли и в комедиях, и в драмах, и везде он естественен и органичен. Наблюдая за ним на сцене, создается впечатление, что погружаясь в роль, он забывает обо всем на свете.

В жизни и на сцене Шовги Гусейнов энергичен, полон решимости осуществлять намеченные творческие планы. Он - яркий пример человека, увлеченного своей профессией.

Театральные работы Шовги Гусейнова давно и заслуженно получили признание не только у зрителя, но и у коллег актера, профессионалов театральной сферы из разных стран.

Моноспектакли Шовги Гусейнова "Записки сумасшедшего", "Без слов" и "Контрабас" завоевали многочисленные награды различных международных театральных фестивалей.

Перед Шовги Гусейновым открыты большие творческие горизонты - новые спектакли, роли в кино, фестивали, педагогическая деятельность...