Сердце Муслима Магомаева всегда билось в унисон с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду журналистам министр культуры Азербайджана Анар Керимов на мероприятии в Аллее почетного захоронения, посвященном 80-летию со дня рождения легендарного исполнителя и композитора.

Министр добавил, что Муслим Магомаев всегда был очень сильно привязан к родному Азербайджану.

"Это ощущается в его творчестве, его песнях. Его сердце всегда билось в унисон с Азербайджаном. И азербайджанский народ этого никогда не забудет. Произведения Муслима Магомаева навечно останутся в наших сердцах", - сказал Керимов.

Министр добавил, что, наряду с тем, что Муслим Магомаев был прекрасным исполнителем, он был и замечательным человеком.

"Муслим Магомаев - личность, внесшая большой вклад в азербайджанскую культуру", - подчеркнул Анар Керимов.