https://news.day.az/culture/1492816.html Народный артист Анвар Гасанов выписан из больницы
Народный артист Анвар Гасанов выписан из больницы
Народный артист Азербайджана Анвар Гасанов, проходивший лечение Медицинском центре "Xəzər" при TƏBİB, выписан домой на амбулаторное лечение, сообщили Day.Az в TƏBİB.
По желанию Анвара Гасанова и в соответствии с медицинским заключением его лечение продолжится на дому под наблюдением врача.
Напомним, что после выявления у народного артиста Анвара Гасанова коронавируса он проходил лечение в соответствии с правилами карантина.
Отметим, что у актера также диабет, проблемы с сердцем и мозговым кровообращением.
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