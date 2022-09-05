Народный артист Анвар Гасанов выписан из больницы

Народный артист Азербайджана Анвар Гасанов, проходивший лечение Медицинском центре "Xəzər" при TƏBİB, выписан домой на амбулаторное лечение, сообщили Day.Az в TƏBİB.

По желанию Анвара Гасанова и в соответствии с медицинским заключением его лечение продолжится на дому под наблюдением врача.

Напомним, что после выявления у народного артиста Анвара Гасанова коронавируса он проходил лечение в соответствии с правилами карантина.

Отметим, что у актера также диабет, проблемы с сердцем и мозговым кровообращением.