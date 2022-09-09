Группа Arslan Növrəsli выступит на Джазовом фестивале
Depozit faizini öncədən al!

Программа XVII Бакинского международного джазового фестиваля, который пройдет при поддержке Министерства культуры Азербайджана, очень насыщенная.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках фестиваля 26 сентября в Energy Club выступит группа Arslan Növrəsli.

Тарист-виртуоз Арслан Новрасли в 2006-2022 годах участвовал в различных зарубежных фестивалях, а также во многочисленных проектах. Среди них можно назвать Международный фестиваль мугама (Азербайджан, 2014), Азербайджанский музыкальный фестиваль (Турция, 2018), концерт "Знакомство с таром вместе с Арсланом Новрасли" (Великобритания, 2014). Арслан Новрасли первым применил стандарты гармонического джаза на таре. В своей музыке он сочетает мугам и джаз, исполняет джазовые композиции, эстрадную музыку, классические и мировые произведения. Он выступал на одной сцене с музыкантами, работающими в джазовых коллективах и симфонических оркестрах зарубежных стран, такими как Бурчин Савин, Андреа Бочелли, Джеффри Ллойд-Робертс, Шломо Минц и др.