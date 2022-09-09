Группа Arslan Növrəsli выступит на Джазовом фестивале

Программа XVII Бакинского международного джазового фестиваля, который пройдет при поддержке Министерства культуры Азербайджана, очень насыщенная.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках фестиваля 26 сентября в Energy Club выступит группа Arslan Növrəsli.

Тарист-виртуоз Арслан Новрасли в 2006-2022 годах участвовал в различных зарубежных фестивалях, а также во многочисленных проектах. Среди них можно назвать Международный фестиваль мугама (Азербайджан, 2014), Азербайджанский музыкальный фестиваль (Турция, 2018), концерт "Знакомство с таром вместе с Арсланом Новрасли" (Великобритания, 2014). Арслан Новрасли первым применил стандарты гармонического джаза на таре. В своей музыке он сочетает мугам и джаз, исполняет джазовые композиции, эстрадную музыку, классические и мировые произведения. Он выступал на одной сцене с музыкантами, работающими в джазовых коллективах и симфонических оркестрах зарубежных стран, такими как Бурчин Савин, Андреа Бочелли, Джеффри Ллойд-Робертс, Шломо Минц и др.