Концерты, которые пройдут в Центре мугама в рамках фестиваля Узеира Гаджибейли

В рамках XIV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, который состоится 18-26 сентября, ряд концертных программ пройдет на сцене Международного центра мугама в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, в 19:00 19 сентября будет представлен концерт ансамбля "Clarte", в состав которого входят исполнители на кларнете Мамед Раджабли, Шариф Багиров, Эмиль Багиров, Анар Мамедов, пианист Джейхун Алиев, исполнитель на ударных инструментах Рамиз Севдималиев.

20 сентября в 18:00 в Международном центре мугама выступит оркестр "Cadenza". Солист - Эльшад Шихалиев (балабан), концертмейстер - Самир Асадов, художественный руководитель - Тюркяр Гасымзаде.

В 17:00 21 сентября состоится премьера моноспектакля композитора Пикя Ахундовой на либретто Камали Абиевой - "Qələbədir adın" (Имя тебе Победа). В постановке занят заслуженный артист Азербайджана Ильхам Назаров. Режиссер-постановщик - Эльчин Мамедов.

22 сентября в 17:00 будет представлен заключительный концерт прошедшего в США композиторского конкурса, посвященного Фикрету Амирову.

23 сентября в 19.00 состоится вечер вокальной музыки "Bir əsrin parvanası", а 24 сентября - вечер камерной музыки с участием азербайджанского скрипача Ульви Гасанли и норвежского пианиста болгарского происхождения Кирила Кутина.