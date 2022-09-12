https://news.day.az/culture/1494856.html Культура Азербайджана представлена в пятнадцати муниципальных округах Парижа - ФОТО
Культура Азербайджана представлена в пятнадцати муниципальных округах Парижа - ФОТО
В рамках традиционного Форума ассоциаций в 15 муниципальных округах Парижа представлены павильоны Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA), посвященные культуре Азербайджана, сообщили Day.Az в пресс-службе ADFA.
В павильонах, вызвавших большой интерес парижан и гостей столицы, представлены литература об истории, искусстве, традициях и современной жизни Азербайджана на французском языке, а также национальные сладости, костюмы.
Гостям павильонов рассказывают об исторических традициях мультикультурализма и толерантности в Азербайджане.
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