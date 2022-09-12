Культура Азербайджана представлена в пятнадцати муниципальных округах Парижа

В рамках традиционного Форума ассоциаций в 15 муниципальных округах Парижа представлены павильоны Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA), посвященные культуре Азербайджана, сообщили Day.Az в пресс-службе ADFA.

В павильонах, вызвавших большой интерес парижан и гостей столицы, представлены литература об истории, искусстве, традициях и современной жизни Азербайджана на французском языке, а также национальные сладости, костюмы.

Гостям павильонов рассказывают об исторических традициях мультикультурализма и толерантности в Азербайджане.