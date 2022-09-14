В России идет прием заявок на получение стипендии имени Муслима Магомаева

Фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева объявил о приеме заявок на получение стипендии имени Муслима Магомаева в рамках программы для студентов выпускных курсов российских государственных музыкальных вузов, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт фонда.

Заявки принимаются по 10 октября 2022 года (включительно).

Именная стипендия учреждена Фондом культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева для студентов последнего года обучения дневных (некоммерческих) отделений государственных музыкальных высших учебных заведений России с целью поддержания одаренных студентов. Именная стипендия назначается на конкурсной основе.

Претендент должен иметь хорошую и отличную успеваемость по профильным дисциплинам.

Конкурс на получение именной стипендии является открытым. Он проводится один раз в год.