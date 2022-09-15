В Азербайджане скончался заслуженный деятель культуры

Скончался заслуженный деятель культуры Азербайджана, Президентский степендиат Илдырим Касимов в возрасте 89 лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.

Отметим, что И.Касимов родился 7 декабря 1933 года в Баку. В 1955 году окончил Бакинское военное училище, в 1969 году - культурно-просветительский факультет Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

И.Касимов, начавший свою трудовую деятельность в 1956 году, работал на различных должностях - администратором Азербайджанской государственной филармонии, заведующим концертным отделом, директором Ансамбля песни и пляски.