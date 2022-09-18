«Шуша – это прошлое, настоящее и будущее Карабаха»: имение Гаджи Гулу

Продолжается проект "Шуша - это прошлое, настоящее и будущее Карабаха", реализуемый Музеем независимости Азербайджана по случаю "Года города Шуша".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, одна из презентаций в рамках проекта посвящена историко-архитектурному памятнику, расположенному в квартале Чухур города Шуша - имению Гаджи Гулу.

Строительство трехэтажного особняка дворцового типа началось в 1849 году по заказу купца II гильдии Гулу Мухаммедали оглу. Это имение, известное как дворец Гаджи Гулу, привлекает внимание своим архитектурным стилем и национальным колоритом. Во дворце было 46 комнат и две большие залы.

Помещения имели формы, соответствующие их служебному назначению. Все окна были оформлены в стиле шебеке. На первом этаже располагались служебные помещения, на втором - столовая и жилые комнаты, а третий этаж представлял собой большую залу для проведения приемов с несколькими гостиными по бокам. На фасаде, выходящем во двор, была трехэтажная открытая веранда, к которой вела каменная лестница. Колонны этой лестницы были украшены искусной резьбой.

В одной из просторных гостиных особняка висела картина русского художника Василия Верещагина, побывавшего в Шуше в 1865 году.

К сожалению, в 1992 году во время оккупации города Шуша особняк подвергся артиллерийскому обстрелу, его стены были разрушены. Сохранились лишь основная стена с арочным входом и лестницы, ведущие на верхние этажи.