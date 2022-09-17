Представители Азербайджана участвуют в Ташкентском международном кинофестивале

Представители Азербайджана принимают участие в XIV Ташкентском международном кинофестивале "Жемчужина Шелкового пути", который проходит 13-18 сентября в Узбекистане, сообщили Day.Az в пресс-службе киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

В фестивале участвуют около 500 представителей киноискусства и медиа из 40 стран мира.

В делегацию нашей страны на фестивале вошли директор киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы Назим Гусейнов, кинорежиссер, народный артист Вагиф Мустафаев, киновед, заслуженный деятель искусств Аяз Салаев, режиссеры Ильгар Наджаф, Асиф Рустамов, Олег Сафаралиев, писатель, драматург Ульвия Гейдарова, а также народные артистки Азербайджана - сестры Гюльяз и Гюльянаг Мамедовы и другие.

В первый день фестиваля состоялась двухсторонняя встреча представителей киностудий "Азербайджанфильм" и "Узбекфильм", на которой были обсуждены итоги меморандума, подписанного между представителями двух стран в сфере кино в 2021 году.

Отметим, что в меморандум вошел план совместного производства кинопроекта о Молле Насреддине, автором сценария и режиссером которого является Вагиф Мустафаев.

Уже началась работа над режиссерским сценарием фильма. На встрече состоялось дальнейшее обсуждение совместного производства фильма.

Торжественное открытие XIV Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути" состоялось в Доме кинематографистов Узбекистана.

На следующий день прошли презентации фильмов стран, сотрудничающих с Агентством кинематографии Узбекистана. На мероприятии была предоставлена информация о совместном сотрудничестве "Азербайджанфильм" и "Узбекфильм" по проекту фильма о Молле Насреддине.

Проект представили кинорежиссер Вагиф Мустафаев и директор "Азербайджанфильм" Назим Гусейнов. Оператором фильма будет российский и узбекский кинооператор Улугбек Хамраев.

В рамках международного кинофестиваля также проходят "Дни азербайджанского кино", открытие которых состоялось в Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в Узбекистане.

На мероприятии минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

В первый день мероприятия были продемонстрированы фильм "Suğra və oğulları" (Сугра и сыновья) режиссера Ильгара Наджафа и документальная кинолента Аяза Салаева "Torpaq" (Земля).

Показ азербайджанских фильмов продолжится в Бухаре.