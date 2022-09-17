Проект "Узнаем о музее от профессионалов" реализован в Барде

В Центре культуры Бардинского района прошли очередные обучающие семинары проекта "Muzeyi peşəkardan öyrənək" (Узнаем о музее от профессионалов), сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Мероприятие было проведено для директоров, главных хранителей фондов и научных работников историко-краеведческих музеев, картинных галерей и центров Гейдара Алиева, действующих в Бардинском, Тертерском, Евлахском районах и городе Мингячевир.

В целом в проекте приняли участие более 40 сотрудников десяти учреждений культуры.

Обучающий семинар на темы "Современные вызовы в музейной сфере", "Фондовое и охранное дело", "Музеи мира" провели директор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, доктор искусствоведения, заслуженный работник культуры Алла Байрамова и заведующая экспозиционным отделом музея Ульвия Шаммедова.

В завершение семинара состоялся обмен мнениями.

Отметим, что проект министерства культуры "Muzeyi peşəkardan öyrənək" направлен на активизацию деятельности региональных музеев и служит формированию музейной среды, отвечающей современным вызовам.