В Баку пройдет международная книжная выставка

При организации министерства культуры Азербайджана 5-9 октября в Экспо-центре пройдет VIII Бакинская международная книжная выставка, сообщили Day.Az в министерстве.

На выставке будут представлены более 60 организаций из 16 стран, 130 местных издательств и предприятий, связанных с книжным искусством. В мероприятии примут участие народные писатели и поэты Азербайджана, молодые авторы и известные зарубежные литераторы, а также актеры.

Наряду с этим, в рамках выставки будут проведены мастер-классы для детей и взрослых, презентации книг на актуальные темы, автограф-сессии, конференции, симпозиумы, часы художественной декламации и музыки, а также будет создана площадка для сотрудничества между субъектами сектора книжной индустрии. За время проведения выставки запланирована организация более 200 мероприятий различных форматов.

Почетными авторами VIII Бакинской международной книжной выставки будут народный поэт Рамиз Ровшан и известный поэт Агшин Енисей. В течение 5 дней выставки будут организованы мероприятия различного формата с их участием.

Страна-почетный гость VIII Бакинской международной книжной выставки - Турция.

Министерством культуры и туризма Турции будет проведен ряд мероприятий в выставочном зале Экспо-центра и в ряде других учреждений культуры. Наряду с этим, в работе выставки примут участие всемирно известные турецкие писатели, историки, ученые и актеры.

Для посетителей выставки от станций метро "Эльмляр Академиясы", "28 Мая" и "Кероглу" будут отходить автобусы в направлении Экспо-центра.

Время работы выставки: 10:00 - 20:00.