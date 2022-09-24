Анар Керимов ознакомился с деятельностью учреждений культуры Агдашского района

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов 23 сентября принял граждан Агдашского района, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

После приема граждан министр посетил ряд учреждений культуры и исторических памятников Агдаша.

Анар Керимов посетил Агдашский районный центр культуры, ремонт которого планируется со стороны министерства.

Министр был проинформирован о плане капитального ремонта учреждения. Анар Керимов дал указания и рекомендации относительно проведения здесь ремонтных работ.

Затем министр посетил Агдашский историко-краеведческий музей, действующий с 1986 года. В основном фонде музея хранится 6758 экспонатов, 1100 из которых представлены в постоянной экспозиции.

Министр культуры также ознакомился с деятельностью Детской музыкальной школы №1 имени Габиля Алиева в городе Агдаш. На сегодня в музыкальной школе проводится обучение по классу фортепиано, тара, кяманчи, гармони, кларнета и нагары. В школе работают 125 педагогов, образование получают 460 учеников.

Также Анар Керимов посетил Центральную библиотеку Централизованной библиотечной системы Агдашского района, в фонде которой хранится около 400 тысяч книг, Дом-музей драматурга, переводчика, поэта, литературоведа Магсуда Шейхзаде, внесшего вклад в развитие азербайджано-узбекских литературных связей.

Кроме того, министр посетил исторический памятник местного значения - дом Гаджи Мухаммеда аги и архитектурный памятник местного значения - мечеть Гаджи Бадала Эфенди.