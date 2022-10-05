Азербайджан будет почетным гостем на книжной ярмарке в Турции

Азербайджан примет участие в качестве почетного гостя в книжной ярмарке, которая будет организована в Турции в конце этого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал министр культуры Анар Керимов.

Министр отметил, что участие обеих стран в качестве почетных гостей на выставках будет способствовать развитию книжной индустрии: "Как видите, впервые в этом году братская Турция представлена на выставке в качестве почетного гостя. Это очень хорошая традиция. Также и Азербайджан примет участие в качестве почетного гостя на выставке, которая будет проведена в Стамбуле в конце года. Все это внесет большой вклад в литературу и книжную индустрию, будет играть роль моста между двумя странами".