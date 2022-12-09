В Баку состоялось открытие персональной выставки Наили Ахмедовой

В Баку в Музее современного искусства состоялось открытие персональной выставки члена Союза художников Азербайджана, дизайнера, доцента кафедры живописи Государственной академии художеств Наили Ахмедовой "65 цветов палитры", приуроченной к 65-летию мастера кисти, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди гостей были известные деятели культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

Наиля Ахмедова родилась в Баку в творческой среде: отец - народный художник Фаиг Ахмедов, мать - театровед Адиля Ахмедова. Окончив Художественное училище имени Азима Азимзаде, продолжила образование в Харьковской государственной академии дизайна и искусств. Принимала участие во всесоюзных выставках, и уже в 24 года, в 1981 году стала членом Союза художников Азербайджана. Ныне картины художника представлены в более чем 20-ти странах мира, во многих частных коллекциях. Наиля Ахмедова является супругой известного архитектора Эльдара Гусейнова, двое их детей также выбрали сферу творчества: сын Эльнур - архитектор, дочь Айсель - художник, учредитель и исполнительный директор Ассоциации дизайнеров моды Азербайджана.

В экспозиции представлены избранные произведения художника за более чем 40-летний период творчества, которые показывают все трансформации уникального стиля. Художник вводит зрителя в мир образов, которые он прежде не видел, или, наоборот, показывает знакомые явления, но заставляет увидеть их по-иному. И этим обогащает мысли и чувства, заставляет задуматься над многими явлениями окружающего мира. Даже создавая воображаемую картину, в которой обобщается опыт повседневных наблюдений, отбрасываются одни детали и выделяются другие, раскрывая суть явления. Художественное обобщение так же бесконечно, как научное познание мира. Рисунок стал искусством издревле, являясь "источником и душой всех видов живописи и корнем всякой науки", утверждал Микеланджело. И каждая картина сможет найти того, чья душа, настроение и характер будут созвучны с изображенной на полотне частицей этого мира.

Художник рассказала, что тяга к творчеству у нее была с детства.

"Моя душа - это живопись, краски. Например, люблю рисовать природу, но не копирую досконально, как Шишкин. Мне нравятся, как это делали Гойя, Врубель, Ван Гог, которые вкладывали душу в произведения. Бывает, что художник рисует разумом, а бывает, что проводит все через свой внутренний мир. Я отношусь именно к таким художникам", - говорит Наиля Ахмедова.

Помимо основной экспозиции, собранной из образцов классической школы живописи и нескольких современных полотен, одна из серий работ посвящена славной Победе Азербайджана в Карабахской войне.

В произведениях Наили Ахмедовой мы можем ощутить чувства и мысли, своеобразный посыл автора к аудитории. Иногда замысел художника понятен, а порой оставляет место для фантазии зрителя. Настоящий художник, создавая картину, вкладывает в нее душу, насыщает огромной энергией. А мы, любуясь произведением, не можем не проникнуться, остаться равнодушными и стремимся разделить это впечатление с другими.