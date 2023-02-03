Цветы в этюдах молодых азербайджанских художников

В Центре искусств "Хатаи" в Баку прошел двухдневный проект "Çiçəklər" (Цветы), посвященный этюдным композициям, сообщает Day.Az. Мероприятие было приурочено ко Дню молодежи Азербайджана, который отмечается второго февраля.

В ходе проекта 31 художник в возрасте 15-29 лет создали этюды в свойственной им художественной технике и видении. За работой молодых художников наблюдали заместитель директора Азербайджанской государственной картинной галереи Гюльшан Гадирли, заведующий отделом выставок и экспозиции Картинной галереи Эльчин Гусейн, народный художник, профессор Ариф Гусейнов и директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов.

Этюды, созданные молодыми авторами, вызвали большой интерес у посетителей Центра.

В заключение мероприятия, которое прошло при поддержке Министерства культуры, Союза художников Азербайджана, Государственной картинной галереи и Центра искусств "Хатаи", его участникам были вручены сертификаты.

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