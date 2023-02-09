Талантливые азербайджанцы, проживающие в различных странах, являются гордостью нашей страны. Одним из них является звезда Дагестана, певец, композитор и аранжировщик Эйзер (Азер) Назаров, который несколько месяцев назад приехал в Баку и уже успел полюбиться зрителям. Артист уже выступил с тремя сольными концертами, принял участие в ряде творческих мероприятий, одним из которых стал недавний вечер памяти Вахтанга Кикабидзе.

Как передает Day.Az, в беседе с корреспондентом Trend Эйзер Назаров рассказал о жизни в Дагестане и творческом пути, который он ныне продолжает в Азербайджане.

"В Дагестане проживает более 60 народностей, и трудно найти на земном шаре место, где на такой небольшой территории размещалось бы столько народов, говорящих на различных языках и диалектах, с различными культурными традициями и обычаями. Все как одна семья! Азербайджанцы являются одним из коренных народов Дагестана, вносят особый вклад в общественно-политическую и культурную жизнь республики. Азербайджанский язык имеет статус одного из государственных языков Дагестана. Кстати, в XVI-XIX веках азербайджанский язык служил лингва-франка всего южного Дагестана, который отлично знали все местные образованные люди, он оказал сильное лексическое влияние на другие местные языки. В Дагестане издаются газета "Дербент" и журналы на родном языке, есть школы, где занятия проводятся на азербайджанском языке, на республиканском радио функционирует отдельная редакция вещания на национальном языке. В Дербенте действует Азербайджанский государственный драматический театр, традиционно проходит Республиканский фестиваль азербайджанской культуры "Севиндж", функционирует союз литераторов "Гюлистан", объединяющий авторов, пишущих на азербайджанском языке. Испокон веков азербайджанская культура играет большую роль в Дагестане, в истории есть имена известных поэтов, музыкантов, писателей, ашугов и т.д. Наша национальная кухня пользуется особым уважением. Ученые, государственные и общественные деятели всегда прославляли республику. В Дербенте есть улица имени великого лидера Гейдара Алиева, на которой находятся Дербентский филиал Азербайджанского экономического университета и парк Низами Гянджеви с памятником поэту, где также расположен самый большой музыкальный фонтан в России. Дагестанские азербайджанцы обладают богатым культурным наследием, яркими обычаями и традициями, многообразием фольклорных жанров, литературы и музыки. А праздник Новруз является одним из самых любимых", - сказал музыкант.

Эйзер родился в Дербенте в музыкальной семье. Отец, Аслан Назаров, известный в Дагестане гармонист и преподаватель Дербентского музыкального училища им. Ашурова. Мать, Асия Назарова, преподавательница музыки и сольфеджио. Эйзер так же выбрал творческий путь, окончил музыкальную школу по фортепиано, обучался в классе народной гармони Дербентского музыкального училища и Дербентском филиале Краснодарского государственного института культуры.

"Я вырос на музыке известных азербайджанских исполнителей, среди которых Зейнаб Ханларова, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Афтандил Исрафилов и другие. Мне очень нравились группа "Раст" и мугам, в котором неплохо разбираюсь. Еще в ранней молодости я почувствовал, что могу сочинять музыку и постепенно стал работать над этим. В тот период вместе с отцом как клавишник я также стал принимать участие в различных концертах и праздничных событиях, но для расширения деятельности и реализации творческих идей решил переехать в Баку, а потом в Махачкалу. В начале 2000-х я начал работу в Баку, где записал несколько композиций, которые звучали на радио. Кстати, свое сценическое имя Эйзер, ставшее сообразным моему имени Азер, но в транскрипции с английского языка, я также получил в Баку. Затем в Махачкале я начал сотрудничество с группой "Кинса", которую создали лидеры известной команды КВН "Махачкалинские бродяги". Песню, которую я для них написал, "Тобой живу" высоко оценил Игорь Крутой во время участия в музыкальном конкурсе в Юрмале. Так начался мой творческий подъем как композитора, исполнителя и также аранжировщика. Я стал сотрудничать со звездами дагестанской эстрады, среди которых Тимур Тимиров, Ренат Каримов, Патимат Кагирова, Лариса Гаджиева, Тельман, Марина Алиева, Султан, Ульвия Бабаева, Мурад Абдуллаев и другие, писал для них композиции, делал аранжировки в своей студии, и также выступал как исполнитель", - рассказывает Эйзер.

Талант музыканта проявился и в классическом искусстве, когда он принимал участие в премьере оперы "Человек из Ламанчи", поставленной на сцене Кумыкского государственного музыкально-драматического театра в Махачкале. А также в фильме режиссера Джавида Имамвердиева "Однажды на Кавказе" - совместной работе двух знаменитых команд КВН - "Парни из Баку" и "Махачкалинские бродяги". Автором идеи проекта был капитан "Парней из Баку" Анар Мамедханов. Отметим также популярный дагестанский хип-хоп-проект "Прямое попадание". В честь 2000-летия Дербента в 2015 году поставил мюзикл "Сказки Древнего города" с участием театральных коллективов города и звезд эстрады. В 2011 году Эйзер открыл профессиональную музыкальную студию Eyzer Music Studio, которая является одной из лучших и престижных в Дагестане.

"К 2007 году я уже сформировался и как певец, стал принимать участие в концертных программах, авторские композиции стали лидировать в радиочартах, проводил сольные концерты и творческие вечера в городах России, выступал в Израиле, Турции и Чехии. Стал писать стихи и представлять их в аудио-версиях, выступал и как конферансье. Являюсь лауреатом как лучший певец и композитор многочисленных конкурсов и фестивалей, в которых был и в качестве члена жюри, а также российских телепроектов. Принимал участие в Днях культуры Дагестана во многих городах России, а также в Азербайджане. Постепенно также стал организовывать различные музыкальные проекты, был арт-директором и управляющим в ресторанном бизнесе. В творчестве пробую себя в различных направлениях, стараюсь совершенствоваться. Особое место в моем репертуаре занимают песни на азербайджанском языке. Я всегда стараюсь развивать и пропагандировать азербайджанское искусство в Дагестане и других городах! Мой нынешний визит в Баку связан с дальнейшим развитием творческой деятельности, реализацией новых идей и проектов. Здесь большое уважение к артистам, очень чуткий и внимательный слушатель, прекрасно разбирающийся в культуре и достойно оценивающий исполнительное искусство. Здесь особая аура для творческого самовыражения! Это очень важно для артиста, и постараюсь в Азербайджане подняться на еще большую высоту, буду радовать новыми композициями и проектами", - добавил Эйзер Назаров.