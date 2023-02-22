Грузинская актриса из фильма "Əhməd haradadır?" отметила юбилей

На сцене Грузинского театра имени Шота Руставели прошел вечер, посвященный 80-летнему юбилею народной артистки Грузии Наны Пачуашвили. Нана Пачуашвили хорошо знакома азербайджанскому зрителю, ведь она снималась в любимом фильме "Əhməd haradadır?" (Где Ахмед?). Грузинская актриса воплотила в киноленте образ Джейран, сообщает Day.Az.

Кстати, интересно, что в текущем году юбилей отмечает не только актриса Нана Пачуашвили, но и сама картина. Фильм "Где Ахмед?" режиссера Адиля Искендерова был снят в 1963-м, и в этом году ему исполняется 60 лет.

В одном из своих прошлых интервью Нана Пачуашвили вспоминала, как попала в фильм к Адилю Искендерову: "Училась на III курсе театрального института в Тбилиси, когда к нам приехал Адиль Искендеров. Он искал девушку на роль Джейран. Почему он остановил свой выбор на мне - до сих пор для меня загадка. У меня были светлые волосы, веснушки, словом, ничего общего с азербайджанкой. Но для этого человека не существовало преград. Специально для фильма "Где Ахмед?" мне перекрасили волосы, нарядили в национальный азербайджанский костюм, да еще научили танцевать. Работать с этим режиссером было самым настоящим счастьем. Вообще, вся творческая группа была очень сплоченной, дружной. Думаю, что не последнюю роль в его выборе сыграл тот факт, что я театральная актриса, он ведь был замечательным театральным режиссером. Правда, как мне потом рассказали, увидев меня, Адиль Искендеров сразу же успокоился: "У нее глаза, как у Джейран, она и будет исполнять ее роль".

Мероприятие, посвященное юбилею Наны Пачуашвили, прошло при организации министерства культуры, спорта и молодежи Грузии и мэрии города Тбилиси. На нем было рассказано о творческом пути известной актрисы, была представлена фотовыставка, посвященная юбилярше, а также продемонстрирован документальный фильм об актрисе "Я и мои 88 отражений", в который вошли фрагменты из фильма "Где Ахмед?".

По случаю юбилея Наны Пачуашвили киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, на которой был снят фильм "Где Ахмед?", наградила юбиляршу почетной грамотой.

В почетной грамоте подчеркнуто, что 2023 год ознаменуется многими важными событиями: 100-летием киностудии "Азербайджанфильм", 60-летием выхода фильма "Где Ахмед?" и 80-летним юбилеем Наны Пачуашвили.

Также отмечено, что Джейран, чей образ создан актрисой в фильме "Где Ахмед?" производства киностудии "Азербайджанфильм", навсегда останется в памяти многочисленных зрителей веселой, улыбчивой и дружелюбной азербайджанской девушкой. Работа Пачуашвили в азербайджанском кино - это еще и мост между культурами наших братских народов.