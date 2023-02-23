Танк №17 Ази Асланова. История одного фильма памяти Рамиза Новруза - первая роль в кино

Вчера в Баку прошла церемония прощания с народным артистом Азербайджана, известным актером театра и кино Рамизом Новрузом, который скончался на 68 году жизни после продолжительного онкологического заболевания, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Рамиз Новруз на протяжении творческой жизни воплотил много ярких, харизматичных и запоминающихся образов, одним из самых запоминающихся из которых стал дважды Герой Советского Союза Ази Асланов. Интересно, что фильм "Я любил вас больше жизни" (Sizi dünyalar qədər sevirdim), снятый еще в 1985 году, оставил настолько глубокий след в жизни актера, что до последних дней он ассоциировался именно с ролью Ази Асланова.

Этот материал посвящаем памяти Рамиза Новруза...

Фильм "Я любил вас больше жизни", снятый Расимом Исмаловым по сценарию Рамиза Фаталиева, был основан на реальной судьбе дважды героя Советского Союза, гвардии генерал- майора танковых войск Ази Асланова. Он родился и вырос в небольшом азербайджанском городе, затем учился на танкиста в Баку и влюбился там в свою будущую жену. Основные события происходят во время Великой Отечественной войны, когда Асланова награждают званием генерал-майора артиллерии за несравненное бесстрашие во время боев. За свою храбрость и внимательное отношение, заботу к подчиненным, Асланова любили и коллеги по офицерскому составу и солдаты. На своем легендарном танке №17 прошел всю войну. С первых дней войны бился с фашистами, оборонял Киев, Крым и Северный Кавказ, принимал участие в контрнаступлении под Сталинградом, где было присвоено первое звание Героя Советского Союза. В декабре 1942 года 55-й танковый полк Асланова противостоял передовым частям армии фельдмаршала Манштейна, пытавшимся прорваться к окруженной 6-й армии Паулюса. В ходе ожесточённых боев танкисты Асланова уничтожили 30 танков, 26 орудий, 50 автомашин и до двух тысяч солдат и офицеров противника. В газете "Красная Звезда": "История войн ещё не видела бойцов, так мужественно сражавшихся как Ази Асланов и его боевые товарищи. Как бы ни были сильны вражеские танки и пехота, им не сравниться с частью, руководимой могучим, волевым командиром, Героем Советского Союза, Ази Аслановым". Танкисты Асланова участвовали в освобождении городов Белгород, Сумы, Ахтырка, Полтава, Лебедин, Миргород, Вилейка, Минск, Молодечно, Вильнюс, Шяуляй и других. Геройски погиб в боях под Елгавой за три месяца до Победы.

"Нет в нашей стране ни одной семьи, ни одного человека, которого бы не затронула война, будь он в то время на фронте или в тылу, будь он тогда взрослым или ребенком. И поэтому каждый из нас должен сказать слово о войне. Отдать дань памяти погибшим - долг каждого художника", - говорил режиссер Расим Исмайлов.

Это была первая роль Рамиза Новруза в кино, который тогда только завоевывал сцену Аздрамы - Государственного национального драматического театра. В свое время в интервью Trend Life он сказал, что всегда гордится тем, что эта роль досталась именно ему.

"У каждого актера бывает роль, которая красной нитью проходит через его творчество, становится священной. У меня этой ролью стал образ Ази Асланова... Признаться честно, я был очень удивлен и польщен, когда Расим Исмайлов выбрал меня на роль прославленного танкиста. В фотопробах принимали участие 16 актеров, и лишь четверо были допущены к кинопробам. А когда после моей кинопробы все зааплодировали, я понял, что меня обязательно выберут... Для меня это было большой честью, о которой даже мечтать не мог. В картине снималось много актеров из России, Белоруссии, Грузии, и необходимо было сыграть так, чтобы не осрамиться. Конечно, поначалу был страх. Ведь у каждого азербайджанца в то время в мозгу был сформирован свой Ази Асланов. Вот и старался сыграть земляка так, чтобы показать не только его героизм, но и человеческие качества самым лучшим образом", - рассказал актер.

Кстати, это было не только подарком судьбы, но и знаменательным фактом - в жизни великого военачальника и артиста много было общего, оба были танкистами и уроженцами одного региона.

"Знаете, нас с Ази Аслановым очень многое связывало. Мы были из одного региона, он был родом из Лянкярана, а я из соседнего Пушкино (сегодня Билясувар), и возраст один, в 1942 году, когда он впервые стал Героем Советского Союза, ему было 33 года, а мне во время съемок 30 лет. Да и внешне мы были очень похожи, так что не пришлось особенно гримироваться. К тому же, я в армии был танкистом. И когда Расим Исмайлов узнал об этом, он сказал, что это судьба. В Советской армии я был командиром взвода танковой бригады, которая располагалась в Чите. Так что, и к танку, и к холодам во время съемок в Белоруссии и Москве, уже был привычен (смеется). Кстати, на съемках в Белоруссии нам нужны были пять танкистов, и представьте удивление, когда в военной части нашли опытного танкиста Шамиля, который тоже оказался азербайджанцем", - вспоминал Рамиз Новруз.

В фильме принимали участие известные актеры азербайджанского и советского кино - Виктор Тарасов, Александр Денисов, Шахмар Алекперов, Виктор Ильичёв, Александр Поляков, Бадри Какабадзе, Михаил Петров, Олег Соколдынский, Гюльнара Ибрагимова. На съемочной площадке были и интересные случаи.

"В Минске снимали немцев, входящих в деревню. Так вот, одна старенькая бабушка смотрела-смотрела, потом подошла к оператору и говорит: "Это что такое творится?" А тот ей: немцы, бабуся, вернулись. Та перепугалась и говорит: ну все, пойду курей прятать, и как рванет (смеется). Группа умирала от смеха, пока за бабулей гнались, чтобы остановить...", - рассказал актер.

И память о бесстрашном и прославленном танкисте Ази Асланове и замечательном актере Рамизе Новрузе всегда будет жить в наших сердцах.

Рамиз Новруз: "Роль Ази Асланова стала первой и самой крупной в моей кинокарьере, после нее появилось чувство уверенности в своих силах. Понимаете, для многих театральных актеров именно работа в кино придает уверенность в своей профнеобходимости. Но речь о другом... Имя Ази Асланова увековечено в памяти азербайджанцев, и каждый год 9 мая Президент Азербайджана вместе с ветеранами Великой Отечественной войны возлагают цветы к памятнику Ази Асланова, который находится в Аллее шехидов...Каждый год 22 января - в день его рождения, или 24 января - в день его смерти я посещаю его могилу. и прошу моллу прочитать молитву из Корана за упокой его души".