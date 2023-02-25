В честь "Года Гейдара Алиева" прошел литературно-музыкальный вечер "Sözün də su kimi lətafəti var"

В Бакинском книжном центре прошел литературно-музыкальный вечер под названием "Sözün də su kimi lətafəti var", организованный ОАО "Азерсу" в честь "Года Гейдара Алиева", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На вечере выступили с речами советник председателя ОАО "Азерсу" Чингиз Абдуллаев, народный поэт Вахид Азиз, народный писатель Чингиз Абдуллаев, директор Института рукописей имени Физули, академик Теймур Керимли, мелиоратор Закир Абдуллаев, профессор БГУ Рамиз Аскер и другие. Была отмечена исключительная историческая роль великого лидера Гейдара Алиева в развитии страны, становлении ее независимости и государственности, процветании во всех областях, и в том числе, конечно же, в культуре и искусстве. Высокий уровень развития классической и национальной музыки, театра и кино, литературы и изобразительного искусства, ковроделия и народного творчества стал возможен благодаря ценным идеям великого лидера.

Участники мероприятия ознакомились с книгами и фотовыставкой, посвященными великому лидеру Гейдару Алиеву, а также послушали исполнение профессора Национальной консерватории Фахреддина Салима на сазе.