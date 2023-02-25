Черные подснежники в Праге… Это повесть о ребёнке, потерявшем семью в ночь Ходжалинского геноцида

В Праге прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный 31-й годовщине Ходжалинского геноцида, организованный при поддержке посольства Азербайджана в Чехии, сообщила Trend Life поэтесса Лейла Бегим, передает Day.Az.

На открытии вечера посол Азербайджана в Чехии Адыш Мамедов отметил, что Ходжалинский геноцид вошел в историю как одна из крупнейших трагедий XX века, и является самой кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида против азербайджанцев со стороны армянских агрессоров.

В рамках мероприятия чешские актеры Криштоф Нохинек и Наталья Волкова прочитали отрывки из книги "Чёрные подснежники", авторами которой являются наши соотечественники из Чехии и Израиля, члены Союза писателей Азербайджана, поэтесса Лейла Бегим и режиссер и сценарист Ефим Абрамов.

Человеческая трагедия, несправедливость имеют одни корни, один язык, одно бьющееся с болью вселенское сердце - об этом ясно говорила музыка азербайджанских и европейских композиторов, виртуозно исполненная Александрой Тирсу и Жале Расуловой.

"Чёрные подснежники" - это повесть о ребёнке, потерявшем семью в страшную ночь 25-26 февраля 1992 года, когда армянские вооружённые формирования жестоко расправились с жителями азербайджанского города Ходжалы. В результате кровавой расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно. И это не просто слова и цифры. За этим стоят трагические судьбы, о чём авторы хотят рассказать читателю.

Книга была написана в 2017 году и презентована на английском, чешском, венгерском, русском и азербайджанском языках, является победителем международного литературного конкурса TEAS-2017 в Лондоне. По произведению поставлен одноименный спектакль на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра.