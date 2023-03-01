В Азербайджане состоится конкурс юных чтецов «Живая классика»

В Азербайджане пройдет конкурс юных чтецов "Живая классика".

Как сообщили Day.Az в Российском информационно-культурном центре, конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения России, Россотрудничества, Фонда президентских грантов. Куратором проекта в Азербайджане выступает Ассоциация русской молодежи Азербайджана.

К участию приглашаются все желающие в возрасте от 10 до 17 лет включительно. Участие в конкурсе является бесплатным.

Для участия предлагается пройти регистрацию на сайте youngreaders.ru, выбрать отрывок из прозаического произведения авторов XVIII-XXI века и выучить его наизусть. Именно его необходимо будет декламировать на всех конкурсных этапах.

"Живая классика" - соревновательное мероприятие по чтению вслух отрывков из прозаических произведений российских писателей.