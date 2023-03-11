В Баку показали фильмы одной из первых женщин-кинорежиссеров Азербайджана

В Госфильмофонде Азербайджана прошло очередное мероприятие в рамках цикла ретроспективных показов "Летопись азербайджанского документального кино", посвященного 125-летию азербайджанского кино и 100-летию киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, сообщает Day.Az.

На мероприятии состоялся показ фильмов заслуженного деятеля искусств, кинорежиссера Зейнаб Кязымовой - одной из первых женщин-кинорежиссеров Азербайджана.

Были продемонстрированы две киноленты - "Axırıncı namaz" (Последняя молитва, 1963 год) и "Əzim Əzimzadə" (Азим Азимзаде, 1967 год).

Вечер открыл директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев, который рассказал, что единственная копия короткометражного художественного фильма Зейнаб Кязымовой "Axırıncı namaz" (Последняя молитва) была обнаружена на базе Госфильмофонда в Нахчыване. Данная копия восстановлена и переведена в электронный формат Госфильмофондом Азербайджана.

Отметим, что упоминание об этом фильме не встречалось ни в одном каталоге или списке азербайджанских фильмов в связи с тем, что в свое время фильм фильм не был рекомендован к показу, и впоследствии пленка была утеряна.

Оператор фильма "Axırıncı namaz" - Аскер Исмаилов, художник - Мамедага Гусейнов, композитор - Закир Багиров. В ролях: Агададаш Гурбанов, Мохсун Санани, Атая Алиева и другие известные азербайджанские актеры. Актриса Мюневвер Калантарли снялась в этом фильме незадолго до своей смерти

Документальная кинолента "Əzim Əzimzadə" (Азим Азимзаде, 1967 год), повествует о жизни и творчестве выдающегося художника и графика, народного художника Азербайджана, имя которого тесно связано с журналом "Молла Насреддин". Фильм снят в 1967 году, автором его сценария является Рамиз Аскеров, оператор - Алибала Алекперов, композитор - Севда Ибрагимова.

На мероприятии народный писатель Азербайджана, публицист, дипломат Эльмира Ахундова, являющаяся членом семьи Зейнаб Кязымовой, заслуженный артист Азербайджана, кинорежиссер Эльхан Гасымов, заслуженный деятель искусств, киновед Айдын Кязымзаде, сын народного художника Азербайджана Мамедаги Гусейнова - Гани Гусейнов поделились воспоминаниями о режиссере.

Было отмечено, что Зейнаб Кязымова родилась 27 декабря 1912 года в Тбилиси. К работе на киностудии она приступила в 1935 году. Была помощником режиссера фильма "Буйная ватага", ассистентом режиссера кинокартине "Сабухи", вторым режиссером в фильмах "Фатали хан", "Огни Баку" и "Телефонистка", режиссером-постановщиком в новелле "Через черный лес". Зейнаб Кязымова получила известность как режиссер документальных фильмов. Она сняла такие киноленты как "Умниса ханым", "Севиль Газыева", "Дочь Мугани", "Сурейя", "Корабли выходят в поле", множество сюжетов для киножурналов.

Окончила в Москве высшие курсы дубляжа, какое-то время была начальником цеха дубляжа на киностудии. Она обладала большим талантом, как режиссер художественных и документальных фильмов.

Скончалась Зейнаб Кязымова 25 сентября 1984 года.