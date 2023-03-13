В Баку отметили 90-летие Рубабы Мурадовой

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии состоялся концерт, посвященный 90-летию со дня рождения оперной певицы, народной артистки Азербайджана Рубабы Мурадовой, сообщает Day.Az.

Мероприятие прошло при организационной поддержке Министерства культуры Азербайджана.

В начале вечера слушателям была представлена запись песни "Heydər babaya salam" в исполнении Рубабы Мурадовой. Затем академик, директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Рафаэль Гусейнов рассказал о жизни и творчестве оперной певицы.

В концертной программе приняли участие народные артисты - Назакет Теймурова, Гюльяз Мамедова, Симара Иманова, Гюльянаг Мамедова, заслуженные артисты - Алмаз Оруджева, Севиндж Сарыева, Сабухи Ибаев, Гюлистан Алиева, Закир Алиев, Фехруз Сахават, Арзу Алиева, а также ханенде Вафа Везирова, Сабина Арабли и Равана Гурбанова.

Солисты выступили в сопровождении инструментального состава Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова под управлением художественного руководителя и дирижера - народного артиста Азербайджана Агаверди Пашаева. Концертмейстеры программы - заслуженные артисты Алиага Садиев (тар) и Хайям Мамедов (кяманча), музыкальный руководитель - Махир Ибрагимов.

В программе прозвучали авторские и народные песни из репертуара Рубабы Мурадовой.

В заключение музыкального вечера сестра Рубабы Мурадовой Таира Мурадова выразила глубокую благодарность всем, кто принял участие в организации концерта.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az