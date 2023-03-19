В Русском доме в Баку состоялся конкурс декламации - ФОТО
В Русском доме в Баку прошел международный конкурс "Живая классика".
Как сообщили Day.Az в Российском информационно-культурном центре, "Живая классика" - соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из художественных произведений российских и зарубежных авторов, написанных прозой.
Организатором проекта является фонд "Живая классика". Куратором проекта в Азербайджанской Республике выступает Ассоциация русской молодежи Азербайджана. Конкурс проводится при поддержке Русского дома в Баку.
В конкурсе приняли участие представители Ассоциации русской молодежи Азербайджана, Центр татарской молодежи "Яшьлек", детский театр "Гюнай" (художественный руководитель Лариса Тарусова), учащиеся общеобразовательных школ города Баку.
С приветственной речью к участникам обратился руководитель Ассоциации русской молодежи Азербайджана Сергей Данилов.
Юные чтецы продекламировали отрывки из произведений русских авторов перед жюри, в состав которого вошли педагог и психолог Лейла Курбанова, журналист Ирада Асадова, педагог, член правления Ассоциации русской молодежи Азербайджана, руководитель Литературного клуба Лала Гасанова.
На основе оценок жюри были выявлены три победителя: Милана Ромашкина - 1 место, Фахрия Тагиева - 2 место, Рияна Расулова - 3 место.
В десятку лучших юных чтецов также вошли Амина Ахмеджанова, Зулейха Ахмеджанова, Иван Телегин, Маниса Багирова, Наргиз Мамедли, Теймур Нуруллазаде, Рамиль Ибрагимов.
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