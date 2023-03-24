Лянкяран и Сальян встретил театральный кукольный праздник

Азербайджанский кукольный театр имени Абдуллы Шаига в рамках гастролей по регионам страны выступил в Лянкяране и Сальяне, представив спектакль "Мусье Жордан и дервиш Масталишах" по произведению основоположника национальной драматургии, видного общественного деятеля и просветителя Мирзы Фатали Ахундзаде, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Отметим, что в рамках "Года Гейдара Алиева" Министерство культуры Азербайджана организовало в регионах страны гастроли восьми столичных театров. Выступления бакинских театров организованы с целью активизации культурной жизни регионов, повышения качества досуга населения, особенно молодежи, а также обмена опытом с местными творческими коллективами.

Показ кукольного спектакля "Мусье Жордан и дервиш Масталишах" в дни праздника Новруз очень порадовал детей, которым удалось насладиться игрой столичных артистов и красочного кукольного представления. Режиссером-постановщиком этого спектакля является Александр Максимычев, художник-постановщик - Татьяна Мельникова, композитор - Игорь Рогалёв, балетмейстер - Закир Агаев.

Данная постановка в исполнении профессиональных кукольников ранее с успехом была представлена на республиканских и международных фестивалях, и встречена с большим интересом.

Спектакль, включающий в себя сложные хореографические элементы, представили мастера-кукольники Эльнур Аббасгулиев, Сария Мансурова, Игбал Алиев, Джавид Тельман и Айгюль Агаева.

Коллектив также встретился с воспитанниками детских домов, преподнес им подарки.