В Баку прошел юбилейный концерт заслуженного артиста Антона Ферштандта

Юбилейный концерт заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов, солиста Государственного академического театра оперы и балета и Государственной хоровой капеллы Антона Ферштандта под названием "В 40 лет жизнь только начинается" оставил у зрителей самые приятные впечатления, сообщает Day.Az.

Ведущая мероприятия и концертмейстер юбиляра доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель Бакинской музыкальной академии имени У.Гаджибейли Алёна Инякина рассказала о значимых событиях в творческой судьбе артиста, который считает себя бакинцем в четвертом поколении. Главная его цель - стать известным певцом и прославить Азербайджан на международной арене.

Юбиляр рассказывает, что немецкие корни у него от прадеда, и есть документальные записи, которые свидетельствуют о периоде, когда его предки переехали из Германии.

"В то время в Губе и Гёйчае были немецкие поселения. Мои предки проживали в Губе. А при советской власти прадед переехал в Баку", - рассказывает Антон Ферштандт.

Кстати, у артиста нет начального музыкального образования, он окончил Бакинскую музыкальную академию. Петь начал в 12 лет в детском церковном хоре при храме Святой Богородицы, одновременно служил, был пономарем, чтецом и иподиаконом.

"Вообще-то родители у меня по профессии - нефтяники-геологи. Но у моего отца была мечта - стать священником, и ему удалось ее осуществить. Но папа всегда давал нам право выбора. Он, конечно, хотел, чтобы я стал священником, но не настаивал. До сих пор чувствую, что он верил, что из меня выйдет хороший священник. Но это не мое, я люблю петь, люблю свою профессию, всегда стараюсь быть в центре внимания. На сцене я чувствую себя как дома. Это непередаваемое ощущение. Хочу стать всемирно известным оперным певцом", - говорит юбиляр.

Во время музыкального вечера на сцене Русского дома в Баку развернулась вереница разнообразных образов, представленных в интерпретации Антона Ферштандта, а также его друзей-музыкантов: Алены Инякиной, заслуженного артиста Азербайджана Алексея Милтых, концертмейстера БМА Диляры Керимовой, лауреата международных конкурсов Камиллы Имановой, ученика ССМШ им. Бюльбюля, дипломанта республиканских конкурсов Далера Одинаева.

Программа концерта, состоявшая из произведений азербайджанских, русских и других композиторов разных исторических эпох, характеризовалась богатством эмоциональных красок. Юбиляр предстал перед зрителями в контрастных актерских амплуа, с легкостью перевоплощаясь из одного образа в другой. Драма, трагедия, философские размышления, любовно-лирическая палитра, юмор, сатира, патриотизм - для каждого эмоционального состояния Антон Ферштандт находил свои яркие краски. Каждый выход юбиляра и его коллег на сцену превращался в мини-спектакль, будь то сольное или ансамблевое музыкальное произведение.

Мероприятие прошло при полном аншлаге и завершилось всеобщим исполнением на бис горячо любимой песни Муслима Магомаева "Азербайджан", перешедшим в бурные овации благодарных зрителей.

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