В Баку состоялся вечер лирики в честь 150-летия Сергея Рахманинова

В Международном центре мугама в рамках проекта BakuOperArt состоялся вечер камерно-вокальной лирики в честь 150-летия великого русского композитора Сергея Рахманинова, сообщает Day.Az.

Для кого-то Сергей Рахманинов непревзойдённый мастер XX столетия, для кого-то автор "сложной" и "недоступной" музыки. Однако, если прислушаться к интонациям Рахманинова - это отражение переживаний и чувств, знакомых каждому. Его творчество стоит особняком в эволюции мировой музыки XX века, и впитав многие достижения импрессионизма и авангарда, стиль Рахманинова остался неповторимо индивидуальным и своеобразным, не имеющим аналогов в музыкальной истории. При этом, его искусство отличает жизненная правдивость, искренность и эмоциональная полнота художественного высказывания. В его сочинениях тесно сосуществуют страстные порывы непримиримого протеста и тихое созерцание, трепетная насторожённость и волевая решимость, мрачный трагизм и восторженность гимна. Наследие Рахманинова включает в себя оперы и симфонии, камерно-вокальную и хоровую духовную музыку, но больше всего композитор писал для фортепиано.

Называя программу "Я не пророк..", художественный руководитель проекта пианистка Юлия Керимова вместе с вокалистами, заслуженными артистами Азербайджана Фаридой Мамедовой (сопрано), Ильхамом Назаровым (контратенор) и Махиром Тагизаде (баритон) поделились своим видением особого художественного мира Сергея Рахманинова, в котором поэзия и музыка соединяясь, становятся настоящей душевной исповедью.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.