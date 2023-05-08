Шуша в преддверии Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль"
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Как уже сообщалось, 9-11 мая в культурной столице Азербайджана Шуше пройдет Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", организуемый Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры.

В преддверии этого мероприятия в Шуше царит праздничная атмосфера, передает Day.Az.

Представляем читателям фото, отражающие царящую в Шуше атмосферу в преддверии фестиваля: