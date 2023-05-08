https://news.day.az/culture/1562619.html Шуша в преддверии Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" - ФОТО
Шуша в преддверии Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" - ФОТО
Как уже сообщалось, 9-11 мая в культурной столице Азербайджана Шуше пройдет Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", организуемый Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры.
В преддверии этого мероприятия в Шуше царит праздничная атмосфера, передает Day.Az.
Представляем читателям фото, отражающие царящую в Шуше атмосферу в преддверии фестиваля:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре