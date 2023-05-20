Состоится закрытие Биеннале Исламского искусства с участием Национального музея искусств Азербайджана

20-23 мая в терминале Хаджа международного аэропорта имени короля Абдул-Азиза в Джидде, Саудовская Аравия, состоится официальная церемония закрытия первой Биеннале Исламского искусства, сообщает Day.Az.

Биеннале Исламского Искусства, посвященная изучению прошлого, настоящего и будущего духовных, творческих и эстетических аспектов исламского искусства, организована в терминале Хаджа на площади 70 000 м².

Азербайджанский павильон на основе коллекции исламского искусства Национального музея искусств Азербайджана представлен на биеннале при поддержке министерства культуры Азербайджана.

В павильоне представлены ценные экспонаты из коллекции музея, а также мультимедийная инсталляция "Варга и Гульша: Возвращение", вдохновленная поэмой Айюки "Варга и Гульша", единственной полной рукописью XIII века, и иллюстрациями художника Абдулмомина Мухаммада аль-Хойи. В то же время в рамках мероприятия будет представлен мультимедийный проект, состоящий из живых выступлений, под названием "Голос Азербайджана" с целью популяризации культурного наследия Азербайджана и богатого музыкального искусства.

В рамках мультимедийного проекта будут показаны аудиовизуальные инсталляции тар-мастера Ибрагима Бабаева, профессионального художника, звукорежиссера Фархада Фарзалиева и талантливого графического дизайнера Тимура Амирхана. Куратор проекта - Конуль Рафиева.

Кроме того, в рамках мероприятия проводится популяризация азербайджанской кухни и дегустация национальных блюд.