Завершилась регистрация на участие в Международном конкурсе мугама

Завершилась регистрация международных исполнителей на конкурс мугама, который пройдет в дни шестого Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" в Азербайджане 18-25 июня.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в программу Международного фестиваля мугама, который пройдет при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры и поддержке министерства науки и образования, Азербайджанской национальной консерватории, входит международный конкурс мугама. Нашу страну на конкурсе будут представлять победители национального конкурса мугама - занявшие первые места Мирали Сарызаде (номинация "ханенде") и Вагиф Тахмазов (номинация "инструментальное исполнительство").

Также в конкурсе примут участие до 30 представителей Китая, Ирана, Израиля, Узбекистана, Турции.

Музыкальный конкурс пройдет с 19 по 22 июня. В последний день фестиваля, 25 июня, в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится церемония закрытия. Состоится награждение победителей Международного конкурса мугама, организованного в рамках фестиваля, и будет представлен концерт.

Отметим, что программа VI Международного фестиваля мугама "Мир мугама" отличается разнообразием. В рамках фестиваля будут организованы различные концерты в городах Баку, Агджабеди и Шуша.

Откроют музыкальный фестиваль 18 июня два концерта: во Дворце Гейдара Алиева выступит народный артист Алим Гасымова, а в Национальной консерватории - народный артист Энвер Садыгов и заслуженный артист Эмиль Афрасияб.

Билеты на концерты фестиваля в Баку можно будет приобрести на сайте iTicket.az и в кассах.