В Музейном центре в Баку состоялось торжественное открытие персональной выставки художника Эльданиза Бабаева "Zəfər müjdəsi" (Весть о Победе), посвященной 105-летию независимости Азербайджанской Республики, 100-летию образования Турецкой Республики и 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, а также презентации одноименной книги, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Книга-каталог "Весть о Победе" (автор Мирза Талыбов) отражает жизнь и творчество художника, а также его общественную и просветительскую деятельность.

Мероприятие посетили видные общественные деятели, представители культуры, искусства, литературы, творческой молодежи.

Минутой молчания была почтена светлая память великого лидера Гейдара Алиева. Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции. Был продемонстрирован видеоролик, подготовленный на основе фотографий, сделанных в ходе встреч общенационального лидера Гейдара Алиева с азербайджанскими художниками.

В своем выступлении на мероприятии посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи отметил, что турецко-азербайджанские связи построены на братских отношениях.

Посол подчеркнул, что в экспозицию выставки вошли произведения, посвященные cлавной Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Также ценно, что на выставке и в книге "Zəfər müjdəsi" представлены портреты турецких поэтов. Джахит Багчи поздравил Эльданиза Бабаева с открытием персональной экспозиции, и пожелал, чтобы в дальнейшем его произведения были представлены и в Турции.

Секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агаали Ибрагимов подчеркнул, что в экспозицию вошли прекрасные натюрморты, портреты, в которых отражена культура, история двух братских народов. "Эльданиз Бабаев в созданных произведениях показал свою любовь к родине, к ее истории, культуре, дружбу, крепкую братскую связь между Азербайджаном и Турцией", - добавил народный художник.

Директор Бакинского центра искусств "Yeni Gallery" Рафаэль Гюльмамедли рассказал, что его с Эльданизом Бабаевым на протяжении долгих лет связывает дружба.

"Эльданиз Бабаев хорошо известен как успешный галерист, деятель, занимающийся пропагандой азербайджанского изобразительного искусства, посредством выставки "Весть о Победе" широкой общественности представлен талант Эльданиза Бабаева как художника. Желаю ему творческих успехов в деятельности, Эльданиз Бабаев - человек, влюбленный в искусство, работающий на благо азербайджанской культуры", - сказал Рафаэль Гюльмамедли.

Проректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник, профессор Фуад Салаев в своем выступлении отметил, что открытие персональный выставки - важный этап творческой деятельности Эльданиза Бабаева.

"Для каждого художника особое значение имеет представление широкой общественности своих работ, с помощью которых он раскрывает свои мысли, чувства, переживания, свой внутренний мир", - сказал народный художник.

Переводчик книги на английский язык, журналист Иэн Пьерт рассказал о работе над изданием.

Затем вниманию гостей мероприятия было представлено выступление Ансамбля старинных музыкальных инструментов, художественным руководителем которого является народный артист Мунис Шарифов.

Далее Эльданиз Бабаев выразил признательность организаторам и участникам мероприятия, пригласив их ознакомиться с вошедшими в экспозицию работами.

На выставке, которая охватывает разные периоды творчества художника, демонстрируются около семидесяти живописных и графических работ- портреты, натюрморты, пейзажи, исторические и жанровые картины, воспевающие славную Победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, несокрушимую дружбу Азербайджана и Турции, а также культуру, традиции и обычаи азербайджанского народа.

В экспозиции центральное место занимают графические портреты выдающихся поэтов Азербайджана и Турции, деятелей культуры, творчество которых отражает идеи свободы и независимости двух братских народов.

Выставка проводится при поддержке министерства культуры Азербайджана, Главного Управления культуры города Баку, Центра Ататюрка в Азербайджане, Музейного центра, Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, Союза художников Азербайджана, Бакинского центра искусств, Центра искусств "Хатаи" и Художественной галереи "Баку".

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.

Эльданиз Бабаев родился в 1971 году в селении Болади Лянкяранского района. Выпускник Государственной художественной школы имени Азима Азимзаде и факультета живописи Азербайджанского государственного университета искусств. В 1989-1991 годах работал в Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана. В 1998-2006 годах был директором картинной галереи "Гала" Главного Управления культуры города Баку. С 2006 года - директор художественной галереи "Баку". Является лауреатом национальных и международных наград.