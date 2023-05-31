Заслуженный артист Азербайджана представит спектакль на международном фестивале цифрового театра

Спектакль "Кроткая" по мотивам одноименной повести Ф.М.Достоевского будет показан 1 июня на международном фестивале цифрового театра ONLiFE iDEA Fest. Постановку представит заслуженный артист Азербайджана Шовги Гусейнов.

Как сообщает Day.Az, всего на фестивале будут показаны 7 спектаклей с участием актеров из Азербайджана, Грузии, Молдовы, Узбекистана, России, а также с Кипра. Одна из особенностей формата в том, что после окончания спектакля проходит обсуждение с приглашенными театральными критиками. Зрители могут задать свои вопросы режиссеру и актерам, а также поделиться впечатлениями от постановки в специальном чате.

По словам организаторов, спектакль "Кроткая" - это исповедь человека, в критический момент пытающегося пересобрать свою жизнь, свое прошлое, свою душу. В монологе главного героя для нас открывается ландшафт боли и одиночества, из которого возможен только один выход - любовь...

Посмотреть трансляцию нового спектакля и записи прошедших показов можно на сайте: https://onlifeideafest.com/