Королевский Бангкокский симфонический оркестр впервые выступил под управлением азербайджанского дирижера

В Большом зале Международного культурного центра Бангкока (Таиланд) состоялся торжественный концерт Королевского Бангкокского симфонического оркестра (Royal Bangkok Symphony Orchestra) под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева. Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил сам Гулиев.

Впервые за всю историю страны Королевским Бангкокским симфоническим оркестром управлял азербайджанский дирижер.

В программу концерта вошли сложнейшие оркестровые произведения - сюита из балета "Жар-птица" Игоря Стравинского (редакция 1919 года), "Итальянское каприччио" Петра Чайковского, а также Рапсодия на тему Паганини Сергея Рахманинова для фортепиано с оркестром в исполнении известной китайской пианистки Зе-Зе.

Исполнение Рапсодии Паганини было приурочено к 150-летию Сергея Рахманинова и встречено бурными аплодисментами местной публикой.

Во втором отделении после оглушительного успеха исполнения сюиты Стравинского из балета "Жар-птица" слушатели долго не отпускали музыкантов оркестра и азербайджанского дирижера.

Учитывая большой интерес публики, музыканты сыграли на бис фрагменты из сюиты "Арлезианка" Жоржа Бизе. После завершения программы в фойе концертного зала меломаны выстроились в очередь для встречи с азербайджанским дирижером Эйюбом Гулиевым и китайской пианисткой Зе-Зе.

По приглашению руководства Королевского Бангкокского симфонического оркестра в мае 2024 года состоятся гастроли Американского театра балета в Бангкоке под управлением азербайджанского дирижера.