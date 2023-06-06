Азербайджанская культура представлена в Лионе

Во французском городе Лион прошел 20-й праздник консульства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на празднике с участием представителей 46 стран был представлен стенд Азербайджана, подготовленный Ассоциацией французско-азербайджанского диалога. На стенде были представлены издания на французском языке Фонда Гейдара Алиева о нашей национальной истории, культуре, школах ковроделия, номера журнала ИРС (Наследие). Гости, которых угощали нашими национальными сладостями - пахлавой, шекербурой, азербайджанским чаем, были проинформированы о богатой истории и культуре азербайджанского народа.

Отметим, что ставший уже традиционным праздник консульства поощряет интернациональность Лиона через представление национального колорита своих стран консульствами и иностранными ассоциациями города.

Это уникальное мероприятие основывается на динамизме корпуса, состоящем из 66 консульств, в Лионе.