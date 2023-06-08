Азербайджанская певица и пианистка из Греции выступят в Баку с совместным концертом
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На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 30 июня состоится концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева, сообщает Day.Az.

Солисты программы - лауреат международных конкурсов, пианистка из Греции Феодосия Нтоку (Theodosia Ntokou) и заслуженная артистка Азербайджана, оперная певица Сабина Асадова (меццо-сопрано).

В программе прозвучат произведения западноевропейских композиторов.

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