https://news.day.az/culture/1571624.html Азербайджанская певица и пианистка из Греции выступят в Баку с совместным концертом
Азербайджанская певица и пианистка из Греции выступят в Баку с совместным концертом
На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 30 июня состоится концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева, сообщает Day.Az.
Солисты программы - лауреат международных конкурсов, пианистка из Греции Феодосия Нтоку (Theodosia Ntokou) и заслуженная артистка Азербайджана, оперная певица Сабина Асадова (меццо-сопрано).
В программе прозвучат произведения западноевропейских композиторов.
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