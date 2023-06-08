В Баку откроется выставка "Четыре стихии"

В Центре современного искусства, расположенном в древней части Баку - Ичеришехер, 14 июня состоится открытие выставки "Четыре стихии", сообщает Day.Az.

В экспозицию войдут четыре изобразительных мини-серий художественных работ от четырех авторов - Сабины Сафаровой, Мушфига Алиева, Адыля Гасанова и Эмина Гахраманова, воплотивших четыре природных стихии.

Вода, Вохдух, Земля и Огонь - шестнадцать "портретов" в свободной интерпретации, объединившие разных художников, как по опыту, так и по возрастной категории, и доказывающих, что окружающий мир, нескончаемый объект изучения.

Выставка "Четыре стихии" - неординарный взгляд четырех художников на мир, в котором четыре равновеликие стихии воплощают собою его материальную суть.

"Четыре стихии" - это скорее художественная перекличка мнений, мыслей, пониманий... Здесь у каждого автора своя "четверка" с индивидуальным "лицом", с персональным "ароматом", с уникальным воплощением...

Как отмечает Сабина Сафарова, переплетение всех четырех стихий в одном месте - уникальное явление.

"Абшерон вобрал в себя все эти красоты одновременно. Вдохновившись этим фактом, я решила изобразить на холсте все четыре стихии и развернула события вокруг одной центральной фигуры - Девичьей башни, которая является одним из самых величественных и таинственных памятников культуры нашего города. Как истинная леди Девичья башня скрывает свой возраст. Время её постройки остается не определенным до сих пор. Единогласно принятой версии о цели создания и о происхождении башни нет, поэтому с ней связывают различные легенды, что еще больше подогревает к ней интерес местных жителей и гостей нашей столицы", - отмечает Сафарова.

Мушфиг Алиев подчеркивает, стихии для него - богатство орнаментов.

"Орнаменты являются неотъемлемой частью азербайджанской культуры, на которые я опирался в создании этой мини серии. Мне важно было создать симбиоз классического подхода и апшеронскую школу: альфа и омегу для моего творчества", - добавил Мушфиг Алиев.

Адыль Гасанов отметил, что для него любая стихия - это, прежде всего, палитра.

"В каждой из них невероятное множество цветов и оттенков. Пытаться художественно выразить суть четырёх составляющих нашего мира, задача, можно сказать, нерешаемая. К ним можно лишь прикоснуться... Через линии и образы. Может потому, и родились они на холстах разные по воплощению и направленности. Возможно даже на первый взгляд не связанные в серию. Только художник оперирует собственным видением, а потому моими "аргументами воплощения" стала та самая палитра, что вбирает в себя каждое проявление всех четырех стихий...", - сказал Гасанов.

Эмин Гахраманов видит четыре стихии через призму любви, радости, обилия света...

"И все это ассоциируется в моем осознании с женщиной... В каждом из проявлении стихий сквозят желание и страсть, двигающие этим миром. Чтобы ни утверждалось, но даже созерцание не лишает человечество ценить то, что дарована нам свыше... Также как и женщина, что стала сосудом продолжения непрерывности жизни...", - заявил Гахраманов.

Куратор выставки - Татьяна Иванаева.

Открытие выставки: 14 июня 2023 года в 19.00.

Адрес: Центр современного искусства. Ичеришехер, ул. Гюлля, 15.

Выставкам продлится до 18 июня 2023.

Вход свободный.

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