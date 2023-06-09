В Баку открылась выставка портретов "İz"

В галерее "Q Gallery", расположенной в Ичеришехер - древней части Баку, состоялось открытие персональной выставки азербайджанской художницы Ройи Гасан под названием "İz" (След), сообщает Day.Az. Выставка включает 27 работ, посвященных нашим выдающимся корифеям, оставившим глубокий след в культурном наследии и истории Азербайджана.

Экспозиция проходит при организационной поддержке Азербайджанского государственного университета культуры и искусств и НПО Arts Council Azerbaijan.

На открытии выступили проректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Салхаб Мамедов, ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, профессор, музыковед Джейран Махмудова, руководитель НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов, заслуженный деятель искусств, профессор Валида Мамедова, которые рассказали об особенностях творчества Ройи Гасан, дали высокую оценку ее деятельности.

Выступившие поздравили автора с открытием персональной экспозиции, и пожелали ей дальнейших творческих успехов.

Как отметила в беседе с Trend Life Ройя Гасан, в экспозиции представлены портреты художников, артистов, композиторов, режиссеров, актеров и других творческих людей, а также прекрасные пейзажи Азербайджана.

"Представленные произведения я создавала на протяжении более трех лет. Скажу, что портретная живопись - один из моих любимых жанров в изобразительном искусстве, даже в юном возрасте я писала портреты. На постере к выставке изображен портрет выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР Арифа Меликова, и это неслучайно. Работу над серией портретов я начала именно с произведения, посвященного Арифу Меликову. Три года назад принимала участие в проекте телеканала "Medeniyyet" (Культура), в рамках которого художники создавали портреты композиторов. Тогда портрет Арифа Меликова я создала за предельно короткий срок", - отметила она.

По словам автора, своими работами она хочет продемонстрировать, какие выдающиеся личности есть в истории, культуре, искусстве, общественной жизни нашей страны.

"Культурное наследие каждого народа - это его богатство. Долг каждого из нас - сохранять, развивать и передавать наше культурное наследие из поколения в поколение. Мы должны сохранить эти ценности, чтобы будущие поколения могли гордиться ими", - добавила Ройя Гасан.

Отметим, что Ройя Гасан является преподавателем кафедры изобразительного искусства Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, членом Союза художников Азербайджана. Помимо участия в многочисленных мероприятиях и экспозициях, проводимых в стране, она представляла Азербайджан на выставках и симпозиумах, организованных во многих зарубежных странах, среди них - США, Франция, Италия, Испания, Германия, Люксембург, Россия, Чехия, Грузия, Турция и другие.

В 2015 году она участвовала в профессиональных программах, проводимых Sotheby's Art House в Грузии. В своих работах предпочитает экспрессионизм и абстракционизм.

Выставка продлится до 10 июня.

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