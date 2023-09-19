День национальной музыки Азербайджана отмечен в Узбекистане

В Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в Узбекистане прошло мероприятие "Азербайджанская музыка - жемчужина человеческой культуры", приуроченное ко Дню национальной музыки Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в центре, вначале участники мероприятия ознакомились с выставкой фотографий и публикаций на тему "Консерватория Кавказа - свободная Шуша", организованной в фойе Культурного центра и посвященной 100-летнему юбилею великого лидера Гейдара Алиева.

В мероприятии приняли участие представители общества дружбы "Узбекистан-Азербайджан", руководства Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, деятели науки, культуры и искусства Узбекистана, профессора, преподаватели и студенты местных вузов, проживающие в Узбекистане азербайджанцы.

В рамках музыкального фестиваля были продемонстрированы видеоматериалы, отражающие высказывания и мнение великого лидера Гейдара Алиева о творчестве Узеира Гаджибейли и вкладе великого композитора в национальную культуру, а также рассказывающие о мероприятиях, проведенных в Шуше с участием Президента Ильхама Алиева, и о фестивале "Харыбюльбюль".

Выступивший перед гостями директор Азербайджанского культурного центра Самир Аббасов сказал, что День национальной музыки отмечается в день рождения выдающегося композитора, музыковеда, публициста, педагога и общественного деятеля Узеира Гаджибейли, основоположника современного профессионального музыкального искусства Азербайджана и автора первой оперы на мусульманском Востоке.

Он подчеркнул, что день рождения Узеира Гаджибейли 18 сентября указом общенационального лидера Гейдара Алиева был объявлен в стране как День национальной музыки, и рассказал о богатой музыкальной культуре Азербайджана, внесшем огромный вклад в развитие мирового искусства.

Исполнительный директор общества дружбы "Узбекистан-Азербайджан" профессор Эркин Нуриддинов, доцент музыкального факультета Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами Даврон Кадыров остановились на дружественных связях между узбекским и азербайджанским народами, общности языка, религии и традиций двух народов. Они отметили популярность азербайджанской музыки в Узбекистане, напомнив, что она звучит на каждом празднике в братской стране.

Выступавшие на мероприятии отмечали, что гордятся тем, что спустя 30 лет от армянских захватчиков была освобождена родина всемирно известного уроженца Карабаха, гениального композитора Узеира Гаджибейли - город Шуша, которая является колыбелью азербайджанской музыки и культурной столицей тюркского мира. Они подчеркнули, что сегодня в свободной Шуше в результате успешной политики Азербайджанского государства осуществляются масштабные восстановительные и строительные работы, проводятся международные мероприятия и фестивали, в культурной столице Азербайджана вновь установлены бюст и памятник гениальному Узеиру Гаджибейли.

Затем была показана концертная программа. Танцевальный ансамбль "Шуша" имени Кайкеб Алиевой, действующий при Азербайджанском культурном центре, исполнил национальный танец "Узундере". Певцы Рано Азизова, Даврон Кадыров, Севиндж Рузметова, Нилуфар Кушокова и Фатима Сафоева исполнили песни на азербайджанском и узбекском языках. Виртуозную игру на сазе продемонстрировал азербайджанский музыкант Ильхам Абдуллаев, а юный пианист Али Аббаслы исполнил на фортепиано произведение по мотивам эпоса "Китаби-Деде Горгуд".