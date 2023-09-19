Состоится мероприятие, посвященное 80-летию Шахмара Алекперова

Состоится мероприятие, посвященное 80-летию выдающегося азербайджанского кинорежиссера и актера, народного артиста Шахмара Алекперова.

Как сообщает во вторник Day.Az, мероприятие состоится 23 сентября в 19:00 в Киноцентре "Низами".

Отметим, что Шахмар Алекперов родился 23 августа 1943 года в городе Кировабад (ныне - Гянджа). Когда Шахмару было девять лет, семья переехала в Баку. Он обучался на актёрском факультете Театрального института (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). С III курса играл на сцене Азербайджанского государственного драматического театра (сейчас - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр). Вскоре получил от режиссёра Адиля Искендерова приглашение в созданную им студию "Актер кино" на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

На киностудии "Азербайджанфильм" Шахмар Алекперов проявил себя как талантливый актер и режиссер, также он занимался дубляжем. Среди известных ролей - Газанфар ("Семеро сыновей моих"), Иман ("Последний перевал"), Ариф ("Жизнь испытывает нас"), Азад ("В Баку дуют ветры"), Гатыр Мамед ("Мститель из Гянджабасара"), Джавидан ("Бабек"), Ибрагим ("Пора седлать коней") и другие.

В 1987 году Шахмар Алекперов (совместно с Гюльбениз Азимзаде) снял свой первый фильм "Экзамен". Он снял также такие фильмы, как "Газелхан" и "Ночь без края".

Скончался 12 августа 1992 года после продолжительной болезни на 49-м году жизни.