Эмоциональные портреты на выставке в Русском доме в Баку

В Баку в рамках проекта фотоклуба Русского дома в Баку открылась фотовыставка "Эмоциональный портрет".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Российского информационно-культурного центра, на выставке демонстрируются 20 работ известных фотографов: Всеволода Цурикова, Соул, Вагифа Мугаллы, Джошгуна Сулейманова и Рустама Гусейнова.

У каждой работы, представленной на выставке, есть интересная история, оставшаяся за кадром. Фотографов, принявших в ней участие, отличает свой авторский стиль и подход к созданию фотопортретов, благодаря чему экспозиция получилась яркой, неординарной, запоминающейся и впечатляющей, отмечается в сообщении пресс-службы.

На открытии выставки присутствовали представители дипломатического корпуса, члены творческих сообществ, видные деятели искусства.