В Музее искусств отметят День национальной музыки

В Азербайджанском национальном музее искусств по случаю Дня национальной музыки состоится концерт.

Как сообщает Day.Az, на концерте, который пройдет 26 сентября, прозвучат такие знаменитые произведения, как "Возлюбленная" У. Гаджибейли, "Ноктюрн" П.Чайковского, "Романс" С. Рахманинова, "Этюд" Ф.Шопена и "Вальс" Р.Риверы. Зрители также увидят танец девушек из балета "Легенда о любви" А.Меликова.

В этот же день вниманию гостей будет представлена тематическая экскурсия на тему "Путешествие в мир музыки" в рамках выставки, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Посетители ознакомятся с творчеством выдающихся представителей азербайджанской музыки - Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Арифа Меликова, Кара Караева, представленными в экспозиции музея, и их образами в национальном изобразительном искусстве.

Вход на мероприятие свободный.