"Цирк для малышей" в Баку

На сцене Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 15 октября в 11:00 будет представлен театрально-цирковой спектакль "Цирк для малышей", сообщили Day.Az организаторы представления.

Цирковой спектакль порадует юных зрителей демонстрацией фокусов, выступлениями жонглеров и аниматоров, уникальными номерами с участием птиц и пуделей. Во многих номерах юные зрители смогут стать участниками интерактивного представления.

"Цирк для малышей" - это также отличная возможность для родителей, которые решили впервые познакомить своего ребенка с цирковым искусством.

Для приобретения билетов онлайн: https://iticket.az/events/kids/circus-for-kids/99351

Телефон для справок - (051) 303 35 30.

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