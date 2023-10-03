Азербайджанские актеры приняли участие в Фестивале оперетты и мюзикла в Казахстане - ФОТО
Солисты Азербайджанского государственного академического музыкального театра - Айдан Гасанова и Эмин Зейналлы приняли участие в гала-концерте XII Открытого фестиваля оперетты и мюзикла "DosStar" в городе Караганда (Казахстан), сообщили Day.Az в пресс-службе театра.
На мероприятии они исполнили отрывки из постановок театра "Arşın mal alan" (Аршин мал алан) и Paris Notr-Dama ithaf (Посвящение Нотр-Дам де Пари).
Дав высокую оценку профессионализму артистов, организаторы мероприятия выразили им и руководству азербайджанского театра благодарность.
Отметим, что наряду с этим фестивалем, коллектив Азербайджанского государственного академического музыкального театра в течение сентября принял участие в ряде различных международных мероприятий.
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