https://news.day.az/culture/1615443.html Скончался народный художник Азербайджана
Скончался народный художник Азербайджана
Скончался народный художник Азербайджана Акиф Иззатулла оглу Аскеров.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Министерства культуры.
Сообщается, что азербайджанская культура понесла тяжелую утрату, скончался выдающийся скульптор, педагог, народный художник Акиф Иззатулла оглу Аскеров.
Коллектив Министерства культуры выражает глубокие соболезнования семье и близким покойного.
А.Аскеров будет похоронен сегодня на кладбище "Гурд гапысы" в Баку.
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