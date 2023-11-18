Скончался народный художник Азербайджана Акиф Иззатулла оглу Аскеров.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Министерства культуры.

Сообщается, что азербайджанская культура понесла тяжелую утрату, скончался выдающийся скульптор, педагог, народный художник Акиф Иззатулла оглу Аскеров.

Коллектив Министерства культуры выражает глубокие соболезнования семье и близким покойного.

А.Аскеров будет похоронен сегодня на кладбище "Гурд гапысы" в Баку.

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