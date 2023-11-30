Азербайджанский фильм получил награду на «Московской премьере»

24-29 ноября в российской столице с участием кинематографистов стран постсоветского пространства прошел V Международный кинофестиваль "Московская премьера".

Как сообщает Day.Az, в программу фестиваля включен фильм "Холодный как мрамор" азербайджанского режиссера Асифа Рустамова.

Фильм удостоен премии в номинации "Лучшая мужская роль" и Гран-при. Сценарий получил главную награду кинокритиков - "Золотой еж".

Фильм "Холодный как мрамор" - это совместный проект киностудии "Азербайджанфильм", Общественного телевидения (ITV), Баку Медиа-центра и французской компании Arizona Films.

Главный продюсер фильма - Арзу Алиева, сценаристы Асиф Рустамов и Рулоф Ян Миннебо (Нидерланды), художники-постановщики - Огтай Намазов и Адиль Аббасов, художник-постановщик Рафиг Насиров, продюсеры - Фариз Ахмедов, Орман Алиев и Гийом де Сеиль, креативный продюсер - Ирада Багирзаде.

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