Красоту и изящность азербайджанских женских национальных костюмов показали в Париже

В парижской галерее Bortone прошла международная выставка, на которой экспонировались произведения азербайджанских художников, сообщила Day.Az заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова. Выставка прошла при организации Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова, действующей во Франции.

Экспозиция была посвящена красоте, изящности женских нарядов, среди которых особое место уделялось и национальному костюму.

Азербайджан на этом мероприятии представили заслуженный художник Асмер Нариманбекова, а также Джамаля Рахманлы и Сахиб Асадлы. Наряду с этим в экспозицию вошли работы членов художественной студии под руководством известной художницы Маргариты Керимовой-Соколовой, которая проживает в Германии.

В своих произведениях азербайджанские художники отразили всю красоту и самобытность азербайджанских национальных костюмов, передав их красочную гармонию и неповторимую вышивку.

Выставка вызвала большой интерес у парижской публики и гостей города, посетивших галерею.

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